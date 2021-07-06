Народный календарь на 6 июля: веточка крапивы на пороге отпугнет купальскую нечисть

Народный календарь на 6 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 6 июля: наши предки считали, что, если в этот день не было слышно пения соловья, то в скором времени можно будет собирать богатый урожай ячменя. Проливные дожди в эту дату обычно бывали недолгими, а обложные поливали целый день. Если радуга после дождя держалась долго, то это к сырой погоде.

Вечером при ясной погоде сверкала зарница - это предвещало дождь на следующий день. Если круги вокруг солнца или луны медленно исчезают, после чего из–за высокослоистых облаков светила становятся видны нечетко, размыто, как через закопченное стекло, то жди сильного ветра с резкими порывами. Цветки ипомеи складывались перед скорым ухудшением погоды. Листья смородины "плакали" перед дождем. муравьи днем прятались в муравейник также в преддверии осадков.

Если вы суеверны, то в ночь с 6 на 7 июля не стоит выходить из дому. А вот бесстрашная молодежь в это время предпочитала готовиться к купальским гуляниям. Девушки в этот день обычно умывались росой, так как это было гарантией того, что она еще на долгое время она останется молодой, красивой и здоровой. Если в этот день сварить все яйца, имеющиеся в доме, то куры будут хорошо нестись. Чтобы купальская нечисть не забралась в дом, на порог или на подоконник клали веточку крапивы. Также разводили костры из веток шиповника и крапивы, если приходилось оставаться на улице, он тоже мог отпугнуть нечистую силу. А если вдруг в дом заберется вор, то до прихода хозяев уйти ему не удастся.

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