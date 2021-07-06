В Ростове десять ночных заведений будут наказаны за работу после полуночи

В Ростове прошли рейды по ночным заведениям. Фото: администрация Ростова

В донской столице прошел рейд по ночным заведениям города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проверки были проведены 2 и 3 июля. Комиссии проинспектировали ровно 60 заведений. В них отмечали - соблюдается ли социальная дистанция и масочный режим, а также действуют ли ограничения на режим работы. По результатам проведенных проверок было составлено 12 протоколов об административном правонарушении. Нарушители осуществляли работу после полуночи.

- Выявлены нарушения в работе следующих заведений: клубы «Джамбл» и «Тот самый кролик», бары «Мао», «Бир и брют», «Корабль бар», «Бар 13», «Паб 15», «Джамбл», кальянной «Микки лаундж», караоке «Соловей», - говорится в тексте сообщения.

Из составленных протоколов три - на юридические лица, а остальные - на физические.

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Теперь перевозчики должны исправить нарушения.