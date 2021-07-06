Экс-глава Персиановского сельского поселения обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге

В Ростовской области осудят бывшего главу Персиановского сельского поселения Фото: "КП" Архив

В Ростовской области бывшего главу Персиановского сельского поселения подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. В отношении него возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям.

В ходе следствия стало известно, что экс-чиновник изготовил фальшивые документы, согласно которым незаконно зарегистрировал на другого человека, который ничего не знал о его преступном умысле, право собственности на муниципальную квартиру в поселке Казачьи Лагери. А затем этот жилой дом приобрела администрация Октябрьского района в муниципальную собственность.

Злоумышленник получил на этой сделке более 800 тысяч рублей. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

- По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 292 УК РФ "Служебный подлог". Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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В настоящее время в отношении него идет следствие.