Иван Мельников: «Два СИЗО в Ростовской области не подлежат ремонту»

Материально-техническая база изоляторов изношена. Фото: Тимур Ханов

Два следственных изолятора в Ростовской области не подлежат ремонту, заявил вице-президент подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Об этом сообщает Russia Today.

Иван Мельников пояснил, что речь идет о СИЗО-1 в Ростове, это здание 1768 года постройки, а также о Новочеркасском СИЗО. По мнению эксперта, материально-техническая база этих изоляторов изношена, поэтому «их нужно закрывать и строить новые».

- Новочеркасский СИЗО - один из старейших. Оттуда поступали жалобы на угрозы обрушения и сырость в камерах, на ужасное качество воды. Карцеры находятся в подвалах, которые использовались в своё время для расстрелов. Были жалобы и на холод в камерах. И в таких условиях содержат 2 тысячи человек, в том числе женщин, - подчеркнул Иван Мельников.

Всего же, мнению правозащитника, из 209 российских изоляторов отремонтировать невозможно более четверти.

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