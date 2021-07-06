Вернулся в обход: нарушителя границы поймали в Ростовской области

Подозрительного пешехода остановили в районе поселка Чертково. Фото: пресс-служба ФСБ России по РО

В Ростовской области задержали мужчину, который перешел границу в обход пунктов пропуска. Пока завели только административное дело, но могут начать и уголовное разбирательство. Тогда нарушителю будет грозить до 4 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Подозрительного пешехода патрульный наряд заметил в районе поселка Чертково. Человека остановили и попросили документы. Выяснилось, что это был ранее судимый гражданин Украины. После кражи на крымском полуострове его депортировали.

Мужчина не должен был пересекать границу России до 2029 года, ему запретили появляться на территории нашего государства. Однако нарушитель, видимо, решил, что законы не для него.

- Сейчас завели дело о «Нарушении режима госграницы». Задержанного могут оштрафовать и снова выдворить на Родину. Однако также ему грозит и уголовная статья «Пересечение границы иностранным гражданином, въезд которому не разрешен», - прокомментировали в пресс-службе ФСБ России по Ростовской области.

Ранее на границе поймали женщину, которая прятала пакеты с валютой. Она пыталась пронести деньги через пункт пропуска, но аферу раскрыли

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