За сутки коронавирус выявили в 48 городах и районах Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за 24 часа проведено 2112 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 285 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,26. Об этом сегодня, 6 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 48 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 107. На втором месте находятся город Зверево, Таганрог, Аксайский, Кагальницкий, Каменский и Сальский районы, там по 7 заболевших. В Азове, Новочеркасске, Новошахтинске, Зерноградском и Красносулинском районах выявили по 6 случаев.

По 1 положительному тесту подтвердили в Волгодонске, Белокалитвинском, Матвеево-Курганском, Орловском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 46% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% - от 46 до 65 лет, 9,1% - от 66 до 79 лет, 3,2% - старше 80 лет, 12,6% - дети.

Лечение в стационарах получает 1869 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ — 144.

За сутки зарегистрировали еще 16 умерших пациентов с COVID-19. Это 11 женщин, 33, 49, 50, 58, 59, 65, 69, 72, 75, 86, 98 лет, а также пятеро мужчин 51, 66, 67, 89, 92 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами коронавируса оказались уже 4720 жителей Дона.

Полностью привились в регионе на сегодняшний день 496 796 человек. Ранее власти сообщили, что по муниципалитетам начали распределять новую партию вакцины