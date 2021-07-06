Пропавшего ростовчанина на Chevrolet Aveo разыскивают в городе уже две недели

В Ростове разыскивают пропавшего две недели назад автомобилиста Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове-на-Дону уже две недели разыскивают пропавшего мужчину.

40-летний Виктор Николаевич Попивненко 23 июня уехал из дому на серебристом автомобиле марки Chevrolet Aveo в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным и на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам близких, рост его около 170 сантиметров, он среднего телосложения с темно-русыми волосами. На момент исчезновения мужчина был одет в синюю футболку и черные шорты.

- Помогите найти человека, может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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Никакой информации о нем нет с прошлого года.