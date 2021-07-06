Еще 16 пациентов с коронавирусом умерли в Ростовской области

В больницах сейчас находятся 1869 инфицированных пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По состоянию на 6 июля, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 16 умерших пациентов с COVID-19. Об этом информируют власти.

- Скончались 11 женщин, 33, 49, 50, 58, 59, 65, 69, 72, 75, 86, 98 лет, а также пятеро мужчин 51, 66, 67, 89, 92 лет. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами коронавируса на Дону оказались уже 4720 человек, - говорится в сообщении.

Также за прошедшие 24 часа в регионе коронавирусом заболели еще 285 человек. В больницах сейчас находятся 1869 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 21 человек, на неинвазивной ИВЛ - 144.

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