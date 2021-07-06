Захара Музыченко назначили гендиректором компании «Ростовпассажиртранс»

Компания выполняет в Ростове до 45% городских перевозок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове назначили нового генерального директора МУП МТК «Ростовпассажиртранс». Руководителем предприятия стал Захар Музыченко. Об этом на совещании в администрации города сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

До этого Захар Музыченко был исполняющим обязанности гендиректора. Теперь он официально смел в должности Андрея Быкова, который ушёл в отставку весной 2021 года. Прежний руководитель предприятия написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также Алексей Логвиненко рассказал еще об одном назначении: новым прокурором в донской столице стал Олег Фрикель. А еще раньше стало известно, что бывший глава ростовской больницы №4 перешел в батайскую ЦГБ.

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