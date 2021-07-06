Ростовская АЭС наградила 128 волгодонских отличников

Фото: Ростовской АЭС

Награждение лучших учеников Волгодонска состоялось 29 июня в Информационном центре атомной станции.

В проекте «Школьник Росатома» участвуют дети сотрудников Ростовской АЭС 2-10 классов, окончившие учебный год на «отлично». Цель проекта - мотивация детей к образованию, достижению высоких результатов в учебе и популяризация атомной отрасли среди молодежи в городах присутствия АЭС.

Все отличники Росатома получили похвальные листы, памятные медали и подарки, которые им вручили почетные гости праздника - председатель профсоюза Ростовской АЭС, депутат, заместитель председателя Волгодонской городской Думы Александр Бушнев, и. о. заместителя директора по управлению персоналом атомной станции, депутат, заместитель секретаря городского отделения партии «Единая Россия» Петр Горчанюк и руководитель приемной общественного совета Госкорпорации «Росатом» в Волгодонске Владимир Решетов.

- Как приятно сегодня находиться в обществе трудолюбивых старательных успешных ребят. Все дети ходят в школу, все делают домашние задания, но не каждому по силам достичь такого успеха, чтобы по каждому предмету в конце года получить «пять». А у вас это получилось. Так же в Росатоме: к нам приходят лучшие студенты, которые становятся первоклассными специалистами, и все вместе мы работаем на высокий результат, - отметил Владимир Решетов и пожелал школьникам получить настоящую золотую медаль.