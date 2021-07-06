Дончанин задолжал за залоговый автомобиль более ста тысяч рублей

Шахтинец едва не лишился автомобиля, находящегося под залогом Фото: "КП" Архив

В Ростовской области один из местных жителей задолжал за автомобиль Renault Logan SR, находящийся под залогом около 132 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ростовской области.

После получения извещения должник не предпринял никаких действий для погашения задолженности. В связи с этим судебному приставу пришлось выехать по адресу задолжавшего ростовчанина, где и стояло залоговое транспортное средство.

- Во время составления акта описи и ареста должник вышел к месту совершения исполнительных действий, где судебный пристав-исполнитель разъяснил должнику права и обязанности, сроки и порядок реализации, а также способы погашения задолженности. Автомобиль был передан в специализированную организацию с целью последующей реализации, - говорится в тексте сообщения.

Испуганный дончанин, опасаясь лишиться автомобиля, в течение трех дней нашел нужную сумму и погасил образовавшийся долг. После того, как средства поступили на счет отдела судебных приставов, они были перечислены взыскателю, а машину вернули законному владельцу.

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