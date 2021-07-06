Жителей донской столицы ожидают отключения холодной воды

В Ростове ожидаются отключения холодной воды Фото: "КП" Архив

В центре донской столицы будет временно приостановлено холодное водоснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Ростовводоканал".

В четверг, 8 июля, с 08:15 холодную воду отключат на промежутке от 29-й линии до 5-й улицы и от улицы Береговой до улицы 2-й Пролетарской. На этом участке воды не будет до 08:00 9 июля.

Кроме того, 8 июля с 08:15 до 17:00 воды не будет от улицы Горсоветской до переулка Паровозного и от улицы Пулковской до улицы Рябышева, а также в микрорайоне «Красный Аксай».

Подача воды с пониженным давлением будет идти также 8 июля с 08:15 до 17:00 в поселке Нахичевань.

Причина перебоев с водой станет переврезка водопровода по улице Горсоветская, 2 и по улице 19-я линия от улицы Закруткина до улицы Листопадова, далее по улице Листопадова и улице Богданова.

- АО «Ростовводоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в тексте сообщения.

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