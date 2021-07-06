Банк Уралсиб предлагает срочный вклад «Удачный старт» для новых клиентов

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Минимальная сумма вклада «Удачный старт» составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен насроки 181 или 1100дней. Процентные ставки: 181 день – 5,2% годовых, 1100 дней – 6,5% годовых. Открыть вклад можно в любом офисе банка.

Пополнение ирасходные операции непредусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются вконце срока вклада наотдельный счет. Досрочное востребование производится поставке «довостребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада наочередной срок осуществляется автоматически попроцентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка посоответствующим сумме, валюте исроку.

Подробную информацию иполные условия посрочному вкладу «Удачный старт» можно получить вближайших отделениях Банка Уралсиб, потелефону 8-800-250-57-57 (звонок поРоссии бесплатный) илинасайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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