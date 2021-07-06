В Ростовской области организуют "горячую линию" по вопросам отдыха за границей

В Ростовской области откроют "горячую линию" по вопросам отдыха зарубежом Фото: "КП" Архив

Донское управление Роспотребнадзора организует работу "горячей линии" по вопросам туристических услуг и инфекционным угрозам за рубежом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый желающий сможет получить информацию о правах, в случае оказании услуг плохого качества. Дозвониться на "горячую линию" можно по телефонам: 8 (863) 282 82 64, 8 (928) 169-96-18 или 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Также ответы на интересующие вопросы можно получить в режиме прямой видеосвязи через МФЦ городов и районов Ростовской области. Консультация в донской столице осуществляется по адресам: ул. Большая Садовая, 55; ул. Большая Садовая, 83; ул. Тульская, 2; пр. Стачки, 46; пр. Коммунистический, 32/3; ул. Казахская, 107; ул. 3-я Линия, 4; пр. Королева, 9.

Специалисты проводят консультации в МФЦ по понедельникам, средам и пятницам каждого месяца с 10:00 до 13:00. Если день консультирования выпадает на праздник, то встреча переносится на ближайший рабочий день. Запись на консультацию идет в режиме видеосвязи при предъявлении паспорта, не менее чем за сутки до даты консультирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Горячая линия» по коронавирусу заработала в Ростове-на-Дону.

Операторы будут консультировать и регистрировать вызовы врача на дом.