В Шахтах рухнул балкон с людьми, полиция уже проводит проверку

Одного из пострадавших с переломами увезли в БСМП. Фото: соцсети

В Шахтах рухнул балкон аварийного дома, известно о пострадавших. Ситуацию и все детали произошедшего уже выясняют полицейские. Информацию об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе областного управления МВД.

Ранее информация о несчастном случае появилась в соцсетях. По предварительным данным, не выдержала бетонная плита, она рухнула под двумя мужчинами, которые вышли немного подышать воздухом и пообщаться.

По словам очевидцев, «один из пострадавших оказался под плитой, и его вытащили случайные прохожие». Люди утверждают, что этого мужчину с переломами увезли в БСМП. «Еще двое молодых людей отделались легким испугом».

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