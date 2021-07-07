Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июля 2021 года: сотни горожан почти целый день просидят без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 июля 2021 года: горожан ожидают масштабные отключения света. Они пройдут в разных районах города, а причиной их станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, с 9 до 15 часов отключения электричества ожидаются на ул. Донская 7-9; пер. Соборный 1; просп. Буденновский 2А.

С 9 до 16 часов света не будет на ул. Шоссейная, 51-172 ; ул. Шоссейная, 1-49, 2-108; ул. 27-я линия 11-21, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 34-76; ул. Сарьяна 2-36, 3-29; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 21-41; пер. Халтуринский 56-104, 69-79; ул. Пушкинская 14-44, 19-45; ул. М. Горького 50-68, 55; пер. Островского 71-79; ул. Шоссейная, 51-172 ; ул. Шоссейная, 1-49, 2-108.

С 9 до 17 обесточат ул. 339 Стрелковой Дивизии 27, 27А, 27Б, 29, 31, 31А, 33, 25, 16Б; ул. Благодатная 170; ул. Малиновского 68/1, 68/2, 68/3, 66/1, 68, 66; ул. Еременко 60/12; просп. Космонавтов 4/16; ул. Шатурская 23-55, 18-42; ул. Волгостроевская 1-35, 2-42; ул. Кржижановского 77-115, 96-130; пер. Гельца 1-19, 2-16; ул. Марины Расковой 1-11, 2-14; ул. Герцена 87-135; ул. Якуба Колоса 1-7, 2-8; ул. Владиленская 223; ул. Двинская 24/1; ул. Абаканская 20, 22, 24, 24/1; ул. 26 июня 20 "Б".

С 10 до 12 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Заводская 2-8, 5-9, 17; ул. Магнитогорская 3/1; ул. Пржевальского 23-37, 28-34, 29а; пер. Урицкого 29, 67-71.

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