Выдачу ипотек в Ростовской области увеличили на 20 процентов

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Эксперты банка ВТБ рассказали, по каким законам сейчас живет ипотечный рынок в Ростове и области. Так, в первом полугодии этого года банк выдал жителям региона 4,2 тысячи кредитов на 9,1 миллиард рублей, что на 22% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего выдачи банка на треть превысили результат января-июня прошлого года, составив 166 тысяч кредитов на 516 миллиардов рублей.

Более того, по оценке аналитиков ВТБ, в целом на российском рынке продажа ипотеки с начала года достигла рекордных 2,7 триллионов рублей. А особенно высокий спрос на ипотеку был зафиксирован в июне.

- Летом спрос на ипотеку традиционно снижается, но нынешний год стал исключением. Продажи июня в ВТБ на 30% превысили результаты мая, на 14% – апреля и более чем на 20% – марта. Это стало логичным завершением трендов первого полугодия – в частности, ожиданий по окончанию госпрограммы и повышению ставок. Российские банки реализовали за шесть месяцев рекордный объем ипотеки, и мы по-прежнему оцениваем потенциал рынка по итогам года в 5,4 трлн рублей выданных кредитов. Изменившиеся условия льготной программы будут компенсированы сезонным спросом в осенне-зимний период, – рассказал вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Евгений Дячкин,

Как уже было отмечено ранее, рекордным месяцем для ВТБ по объему выданной ипотеки в первом полугодии оказался июнь.

ВТБ в Ростове-на-Дону увеличил выдачу до 2,1 млрд рублей, что на 53% выше июня прошлого года. Всего по банку продажи выросли в 1,5 раза в сравнении с июнем прошлого года: банк оформил более 34 тыс. кредитов на 114 млрд рублей, что стало лучшим результатом для ВТБ за всю историю. Четверть продаж пришлась на ипотеку с господдержкой. Ипотечный портфель банка с начала года вырос почти на 8%, до 2,15 трлн рублей (по состоянию на 1 июня).

Также по итогам первого полугодия клиенты ВТБ активно рефинансировали ипотеку, пользуясь возможностью сократить платежную нагрузку в условиях минимальных ставок. На рефинансирование приходилась почти каждая третья ипотечная сделка, а всего с начала года ВТБ снизил ставку для 55 тысяч заёмщиков других банков на сумму свыше 121 млрд рублей.

А со 2 июля в банке начали прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям льготной ипотеки на новостройки. Программа доступна клиентам, приобретающим жилье от застройщика, с максимальной суммой займа 3 млн рублей. По программе ставка в ВТБ зависит от размера первоначального взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%.

Кроме того, ВТБ выдает ипотеку по новым условиям в рамках господдержки семей с детьми. Приобретение недвижимости по программе доступно для семей с одним и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%.