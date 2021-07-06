В Ростов доставили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Завершили вакцинацию уже почти 190 тысяч ростовчан Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростов получил еще 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Сейчас этот препарат распределяют по прививочным пунктам, сообщил на своей станице в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На сегодняшний день первую дозу сделали уже почти 270 тысяч ростовчан, завершили вакцинацию - почти 190 тысяч. Продолжается иммунизация сотрудников предприятий. Заявки можно направить в лечебное учреждение по месту расположения организации, - написал Алексей Логвиненко.

Всего в донской столице сейчас работают 53 пункта вакцинации, 27 из которых стационарные, 26 – мобильные.

Ранее власти сообщили, что в донской регион доставили 90 тысяч доз вакцины от COVID-19. Поставки ведут в соответствии с темпами прививочной кампании, пояснил начальник управления информполитики правительства Сергей Тюрин.

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