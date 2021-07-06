Ростовская третьеклассница заявила на отца в полицию

Подозреваемого мужчину взяли под арест на время следствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующая история произошла в одной из ростовских семей, которую все их знакомые считали благополучной. Однако, похоже, внешний лоск оказался напускным. На самом деле за закрытыми дверьми квартиры происходили страшные вещи.

Как рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, родной отец домогался до 10-летней дочери, ученицы третьего класса.

По словам источника издания, о том аде, который пережила девочка, правоохранители узнали от самого ребенка. По всей видимости, в окружении школьницы не нашлось близких людей, которые могли бы ее поддержать, и взять на себя общение с полицией.

Об отце ребенка известно, что ему 35 лет, сейчас он временно не работает. А еще подозреваемый ранее был судим за причинение телесных повреждений и оскорбление представителей органов власти.

Сейчас мужчина под арестом. В его отношении завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Если дело дойдет до суда и вину мужчины признают, он может сесть в тюрьму на шесть лет.

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