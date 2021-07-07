Народный календарь на 7 июля: купание в этот день избавляло от всех болезней

Народный календарь на 7 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 7 июля: наши предки считали, что, если в этот день появлялась сильная роса, то будет хороший урожай огурцов. А дождливый день предвещал плохой урожай. Но если шел дождь, то через пять дней непременно должно выглянуть солнце. Темные тучи несли с собой град. Цикады стрекотали к жаре. Заросли ивы шумели на ветру перед сильным ливнем.

Листья папоротника закручивались вниз в преддверии теплого солнечного дня. У орехов сильная завязь была перед грозой и сулила богатый урожай проса. Много завязей рябины к урожаю льна, а мало - к неурожаю гречихи. Дикие животные бежали из леса перед скорой засухой. Звездная ночь обещала хороший урожай грибов и отличный клев рыбы. Если будет гроза, то уродится мало орехов. Аромат цветов был особенно сильным перед дождем.

Все лекарственные травы, собранные в этот день удваивали свою целебную силу. Наутро после купальских гуляний люди шли в поле и собирали росу. Считалось, что купальская роса обладала особой целительной силой. Искупаться в этот день - значило избавиться от всех болезней. Если в купальскую ночь загадать желание и успеть в этот момент перепрыгнуть через костер – оно обязательно сбудется. Если купальскую росу брызнуть на кровать – в ней никогда не заведутся клопы. Если окропить ею стены, то не будет тараканов. Укушенный купальской змеей вскоре умрет. Если в ночь на Ивана Купалу сжечь на костре одежду больного – он скоро выздоровеет.

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