Из-за липовых полицейский удостоверений мужчины оказались за решеткой в Ростовской области

На время следствия подозреваемых посадили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два жителя города Шахты Ростовской области оказались фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Дело в том, что приятели достали себе липовые корочки, на которых было указано, что они – сотрудники полиции.

Так, один злоумышленник присвоил себе звание майора, другой – капитана. Удостоверениями мужчины «козыряли», когда нужно было решить различные личные вопросы.

Но, как говорится, сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. В итоге об этих махинациях узнали настоящие правоохранители.

В рамках уголовного дела подозреваемых взяли под арест. Если дело дойдет до суда, а вина мужчин будет признана, их могут посадить в тюрьму на три года.

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Мужчина использовал липовые документы для того, чтобы похвастаться (подробнее)