На «Ростов Арене» собираются провести эксперимент по идентификации зрителей

Каждому болельщику должны будут оформить карту зрителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Ростов Арене» собираются провести эксперимент по добровольной идентификации зрителей и участников чемпионата России по футболу. Это решение пока не утвердили окончательно, будут выбирать из нескольких площадок, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

- До 11 декабря проведут эксперимент по добровольной идентификации зрителей, участников чемпионата России по футболу, а также сотрудников, задействованных в проведении соревнования. В качестве экспериментальных выберут 3 матча не менее чем на 2 из 7 стадионов, - прокомментировали в Минцифры.

Это значит, что регистрацию болельщиков и участников проведут через портал Госуслуги или МФЦ. Каждому должны будут оформить карту зрителя - аналог Fan ID (паспорта болельщика), который выдавали во время время ЧМ-2018. По мнению властей, этот способ тогда позволил «создать на стадионах безопасную и комфортную среду». Также в эксперименте задействуют единую биометрическую систему и систему идентификации болельщиков.