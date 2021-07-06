Ушла и не вернулась: после исчезновения ростовчанки завели уголовное дело

Поиски девушки пока не приносят результата. Фото: пресс-служба Следкома

В Ростове после исчезновения 25-летней Галины Хлобыстиной завели уголовное дело по статье «Убийство». Поиски пока не приносят результата, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

Известно, что ростовчанка пропала без вести еще 5 мая. Она ушла из дома по делам и не вернулась. При этом девушка не планировала никаких переездов. Это навело следователей на мысль о возможном преступлении - Галина Хлобыстина могла стать жертвой преступников или трагических обстоятельств.

Всех, кто мог видеть ростовчанку, просят позвонить по телефонам: 8-(863) 210-66-50; 8-989-233-08-08.