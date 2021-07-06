ФСБ рассекретила новые документы о "конвейере смерти" в Сальске

В донском ФСБ рассекретили новые документы. Фото: пресс-служба УФСБ по РО

В региональном управлении ФСБ опубликовали рассекреченные материалы, в которых речь идет о том, как в Сальске фашисты массово уничтожали местных жителей. Об этом сообщает портал "РИА Новости" со ссылкой на ведомство.

В то время, когда Сальск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, на территории города действовал целый отряд гитлеровских карателей ЕК-12, которые проводили масштабную зачистку среди мирного населения. Это длилось с июля 1942 по январь 1943 года. Каждый день от рук фашистов гибли более сотни горожан, среди них были старики, женщины и дети. Таким образом, были убиты более трех тысяч человек. Стоит отметить, что за этот период в Сальске были полностью уничтожены еврейская и цыганская общины.

Трупы сбрасывались в котлованы карьера кирпичного завода № 1. По данным управления ФСБ, удалось обнаружить около 30 подобных котлованов. А также, тела погибших нашли в четырех силосных ямах колхоза «Веселый».

Также сотрудники ведомства рассекретили и схемы кирпичного завода, где оккупанты разбили целый лагерь. А также, около 700 советских военнопленных были размещены в старых печах, где они жили и умирали, страдая от недоедания, ран и болезней, а также непосильного труда.

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Копии документов появились в рубрике "Архивные материалы".