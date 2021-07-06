В Таганроге пройдут бесплатные спектакли Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге с 15 по 21 июля будет проходить I Международный театральный фестиваль «Улица Чехова». Это мероприятие будет областного масштаба и пройдет при поддержке фонда Президентских грантов.

Идея проведения такого театрального фестиваля возникла в Таганрогском Камерном театре, Мероприятие пройдет в преддверии 25-летия самого театра Инициатива была поддержана Министерством культуры Ростовской области и мэрией Таганрога.

Таким образом, «Домик Чехова», «Лавка Чеховых», Таганрогский художественный музей, Приморский парк, Петровские казармы и Музей градостроительства будут декорациями, где будут проходить спектакли по известным классическим и современным произведениям.

В афише фестиваля значатся девять спектаклей:

А. Аверченко и Тэффи «Бритва в киселе» (реж. Н. Малыгина), Таганрогский камерный театр, г. Таганрог;

А. Чехов «Вишневый сад» (реж. П. Суворов), театр «Камерная сцена», Московская область г. Лобня;

С. Мрожек «В открытом море» (реж. Л. Занозина), «Живой театр», г. Новороссийск;

Р. Белецкий «Звук позади самолета или разговор, которого не было» (реж. А. Мальцев), Самарский молодежный драматический театр «Мастерская», г. Самара;

Г. Рысин «На краю чужого гнезда» (реж. А. Аришин), Донецкий Республиканский Академический Молодежный театр, ДНР, г. Донецк.

В. Шукшин «Охота жить» (реж. Г. Цнобиладзе), Новороссийский муниципальный драматический театр им. Амербекяна, г. Новороссийск;

А. Чехов «Предложение» (реж. Н. Иванченко), Русский государственный драматический театр Республики Адыгея имени А.С. Пушкина, г. Майкоп, Республика Адыгея;

А. Ахматова «Простить себя» (реж. О. Половинкина), Новороссийский муниципальный драматический театр им. Амербекяна, г. Новороссийск;

М.Огнева «Спойлеры» (реж. Д. Цупко), ТРЦ «Макаронка», г. Ростов-на-Дону.

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