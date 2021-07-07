Вячеслав Коробка - главный врач Ростовской областной больницы. Фото: РОКБ

Ковидный моногоспиталь Ростовской областной больницы расширили до 200 коек. Также снова заработало еще одно инфекционное отделение, а в «чистой зоне» ужесточили карантинные меры. Об этом сообщил главврач Вячеслав Коробка.

- Естественно, расширить инфекционный стационар можно только за счет сокращения коечного фонда по целому ряду других профилей. Печально, что из-за отношения людей к вакцинации мы сегодня снова оказались в ситуации осени 2020 года. Например, 7 октября, в день, когда открылся наш госпиталь, в Ростовской области было зарегистрировано на 30 случаев заражения меньше, чем сегодня. И доля заболевших до 45 лет была боле, чем в 1,5 раза меньше, чем сейчас, так же, как и количество пациентов на ИВЛ, - подчеркнул главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

Также руководитель больницы добавил, что среди персонала уже нескольких месяцев регистрируют лишь единичные случаи заболевания коронавирусом - из 1826 человек 78,7% имеют достаточный уровень антител после перенесенной инфекции или вакцинации. Ранее Вячеслав Коробка резко осудил людей, которые не делают прививку и обратился к властям с просьбой «не заниматься либерализмом, убивающим людей».

Всего с момента открытия - за 9 месяцев - ковидный моногоспиталь принял на лечение, 4656 пациентов, большая их часть из них находились в тяжелом состоянии.