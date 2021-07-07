В Таганроге 4-летняя девочка попала под машину

Несчастный случай произошел вечером на улице Чехова. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге 4-летняя девочка попала под колеса автомобиля марки Chery. После ДТП малышку с травмами увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вечером 6 июля на улице Чехова. По предварительным данным, девочка вырвалась из руки отца и выбежала на пешеходный переход. Она хотела к маме, которая уже успела перейти дорогу и ждала мужа и дочь на разделительном газоне.

28-летний водитель авто не ожидал этого и не успел затормозить вовремя. Машина по инерции проехала еще некоторое расстояние и сбила ребенка.

- Сейчас проводится проверка. Вблизи проезжей части родители должны крепко держать маленьких детей за руку, нужно быть предельно внимательными. Автомобилисты в свою очередь обязаны снижать скорость перед «зеброй», - напомнили в отделе пропаганды УГИБДД.

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