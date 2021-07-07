Еще 287 случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 10317 тестов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 287 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,29. Об этом сегодня, 7 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 46 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 107. На втором месте находятся Каменск-Шахтинский и Таганрог, там по 9 заболевших, в Азовском, Кагальницком и Сальском районах — по 8.

По 7 положительных тестов в Аксайском, Зерноградском, Константиновском и Красносулинском районах. Меньше всего случаев - по 1 - зарегистрировали в Багаевском, Белокалитвинском, Заветинском, Кашарском, Обливском, Октябрьском, Семикаракорском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Среди новых заболевших 37,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 38,3% - от 46 до 65 лет, 11,5% - от 66 до 79 лет, 4,9% - старше 80 лет, 8% - дети.

Лечение в стационарах получают 1910 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ – 157.

За прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Это десять женщин в возрасте 55, 63, 78, 80, 81, 82, 83 и 94 лет, а также восемь мужчин 45, 47, 48, 72, 77, 80, 85 лет. У них был хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами инфекции оказались уже 4738 человек.

Ранее стало известно, что ковидный моногоспиталь Ростовской областной больницы расширили до 200 коек. Также снова заработало еще одно инфекционное отделение