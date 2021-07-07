Еще 18 пациентов с COVID-19 умерли в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 1910 инфицированных пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 7 июля, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 18 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Ушли из жизни десять женщин в возрасте 55, 63, 78, 80, 81, 82, 83 и 94 лет, а также восемь мужчин 45, 47, 48, 72, 77, 80, 85 лет. У них были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции оказались уже 4738 жителей Дона, - говорится в сообщении.

Сейчас в регионе активно прививают население против коронавируса. Накануне по территориям распределили новую поставку вакцины. Также губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область готова привить россиян из ДНР и ЛНР.

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