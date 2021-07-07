В Сальске под колесами иномарки погибла 59-летняя женщина

Сейчас правоохранители еще проводят проверку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Сальске под колесами Renault Logan погибла 59-летняя женщина. Трагедия произошла на улице Димитрова, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла вчера, 6 июля, около 22 часов. Известно, что 26-летний водитель не заметил свою жертву и сбил ее прямо на пешеходном переходе. Женщина умерла на месте до приезда скорой помощи. Сейчас правоохранители еще проводят проверку.

Похожие случай, но, к счастью, без погибших, произошли также за прошедшие сутки в Донецке и Таганроге. В Донецке вчера вечером под колесами Jeep Grand Cherokee пострадал 15-летний юноша. А в приморском городе травмы в ДТП получила 4-летняя девочка.

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