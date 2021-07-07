В Ростове несколько улиц и микрорайон Красный Аксай на сутки останутся без воды

Причина отключений - технические работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове сразу на нескольких улицах отключат холодную воду, также ее не будет в микрорайоне Красный Аксай. Это произойдет уже завтра, 8 июля, с 8 часов утра. Об этом предупреждает «Ростовводоканал».

- Снабжения не будет в течение 8 июля и до 8 часов 9 июля в границах: от 29-й линии до 5-й улицы и от Береговой до 2-й Пролетарской. Также с 8.15 до 17 часов 8 июля отключение затронет дома в микрорайоне Красный Аксай и постройки в границах от Горсоветской до Паровозного, от Пулковской до Рябышева, - говорится в сообщении.

Кроме того, с 8.15 до 17 часов 8 июля воду с пониженным давлением будут подавать в Нахичевани. Причина - технические работы. Специалисты будут вести переврезку линий на Горсоветской и 19-й линии.