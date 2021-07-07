Жительница Ростовской области прописала в своем доме 700 иностранцев

Во время обысков нашли бланки-заявления о регистрации. Фото: пресс-служба МВД России по РО

Жительница Ростовской области зарегистрировала на свой адрес более 700 иностранных граждан. Так она помогала приезжим находиться в регионе на законных основаниях. Уже возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

По данным ведомства, злоумышленница отрабатывала эту схему уже давно. Во время обысков у нее нашли более тысячи бланков-заявлений о регистрации по месту пребывания. Как выяснили оперативники, ежемесячно женщина регистрировала у себя от 10 до 15 человек.

Сейчас ей грозят штраф, принудительные работы или тюремный срок. Статья - «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина».

В мае один из иностранцев пытался подкупить сотрудника погрануправления ФСБ. За 50 тысяч рублей и 1000 долларов США он просил нелегально пропустить через границу двух человек, но его арестовали за это.

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