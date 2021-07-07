Проект продления набережной вынесли на общественные обсуждения в Ростове

Обсуждения продлятся до 9 августа. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Алексей Логвиненко пригласил жителей Ростова оценить проект продления набережной. Общественные обсуждения продлятся до 9 августа, сообщил сити-менеджер на своей странице в Instagram.

- Мы находимся на финальной стадии разработки проектной документации по продлению улицы Береговой до 13-ой линии. Сегодня на официальном сайте администрации города начались общественные обсуждения, по итогам которых мы утвердим проект планировки и межевания будущей дороги. Обсуждения продлятся до 9 августа, - написал Алексей Логвиненко.

После общественных слушаний все документы отправят на госэкспертизу.

- Получив положительное заключение, у нас появится возможность выкупить земельные участки под будущую дорогу и приступить к ее строительству. В итоге мы получим не только новую транспортную артерию в центре города, но и удобную инфраструктуру непрерывного прогулочно-рекреационного пространства, соединяющего набережную с Театральным спуском, - пояснил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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