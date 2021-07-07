В Ростовской области появится новый ветеринарный центр площадью 1470 квадратных метров

Фото: предоставлено ИП Васильевой А.В.

В Батайске Ростовской области ветеринарный центр № 1 знают многие владельцы домашних животных. Здесь питомцам оказывают квалифицированную помощь, проводят вакцинацию и осмотры. Ветклиника оснащена современным медицинским оборудованием и в ней круглосуточно трудятся настоящие профессионалы своего дела. Все эти факторы, а также удобная геолокация центра, привели к тому, что спрос на услуги клиники вырос и понадобилось расширение.

Один из учредителей – предприниматель Анна Васильева, решила построить в городе еще один ветеринарный центр площадью 1470 квадратных метров. Все работы по строительству и запуску новой клиники планируют провести за 5 лет.

Однако собственных денег на воплощение проекта в жизнь оказалось недостаточно. Предприниматель обратилась за кредитной поддержкой в банк. В финансовой организации одобрили идею и даже предложили льготные условия по программе кредитования Минэкономразвития России. Однако для получения такого кредита требовалось залоговое обеспечение, которого у предпринимателя тоже оказалось недостаточно.

Фото: предоставлено ИП Васильевой А.В.

За помощью Анна Васильева обратилась в Гарантийный фонд Ростовской области и нашла здесь поддержку.

- Мы видим, что бизнес динамично развивается. Грамотно подобранный персонал, выстроенная маркетинговая стратегия в совокупности с хорошим материальным оснащением сформировали пул клиентов, который постоянно расширяется, благодаря тому, что клиника обслуживает не только клиентов из Батайска, но и из других территорий области. Спрос на ветеринарный услуги всегда есть, а на качественные – тем более. Поэтому мы уверены в успешности нового проекта. Гарантийный фонд выступил поручителем в размере 70% от суммы кредита на весь срок реализации проекта, - рассказал исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. Также, по его словам, при вынесении положительного решения о предоставлении гарантийной поддержки, одним из критериев выступило успешное сотрудничество с банком ВТБ.

Исполнительный директор НКО отмечает, что с 2010 года Гарантийный фонд Ростовской области выступил поручителем по 133 сделкам субъектов малого и среднего предпринимательства с банком ВТБ, предоставив 1 395,89 млн.руб. в виде обеспечения для привлечения в сферу 4 884,10 млн.руб. кредитной массы банка.

Фото: предоставлено ИП Васильевой А.В.

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