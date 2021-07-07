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Общество7 июля 2021 15:03

В Ростове будут штрафовать за брошенные автомобили

Об этом владельцев транспорта предупреждают городские власти
Ангелина СКИБА
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Запрещено оставлять на улицах машины без кузовных деталей и элементов ходовой части.

Запрещено оставлять на улицах машины без кузовных деталей и элементов ходовой части.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове нерадивых владельцев начнут штрафовать за брошенный транспорт. Кроме того, для отслуживших свой срок авто уже выделили специальную площадку, сообщают власти. Ситуацию прокомментировал замглавы администрации по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов.

- В настоящее время определена площадка для размещения брошенных, разукомплектованных транспортных средств на территории Ленинского района. Теперь задача района - подготовить необходимую документацию для благоустройства, - пояснил чиновник.

Сейчас запрещено оставлять на улицах машины без кузовных деталей и элементов ходовой части. Обращают внимание в том числе на забытые средства передвижения во дворах и около домов.