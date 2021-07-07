В Ростове будут штрафовать за брошенные автомобили

Запрещено оставлять на улицах машины без кузовных деталей и элементов ходовой части. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове нерадивых владельцев начнут штрафовать за брошенный транспорт. Кроме того, для отслуживших свой срок авто уже выделили специальную площадку, сообщают власти. Ситуацию прокомментировал замглавы администрации по вопросам ЖКХ Алексей Пикалов.

- В настоящее время определена площадка для размещения брошенных, разукомплектованных транспортных средств на территории Ленинского района. Теперь задача района - подготовить необходимую документацию для благоустройства, - пояснил чиновник.

Сейчас запрещено оставлять на улицах машины без кузовных деталей и элементов ходовой части. Обращают внимание в том числе на забытые средства передвижения во дворах и около домов.