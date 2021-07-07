18-летний водитель и две девушки попали в серьезное ДТП на трассе Боковская - Дубовой

Авария произошла около 4.30 утра. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 7 июля, в Ростовской области 18-летний водитель без прав устроил ДТП с «перевертышем». Пострадали две юные пассажирки: 16-летнюю девушку увезли в больницу, 18-летней потребовалась первая помощь. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла на 3 км трассы Боковская - Дубовой около 4.30 утра. Именно в это время правоохранители узнали о несчастном случае.

По предварительным данным, молодой человек на «ВАЗ-21074» превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого авто съехало в правый кювет и опрокинулось. Водитель был пьян, добавили в ГИБДД.

Сейчас автоинспекторы еще проводят проверку. Родителей просят контролировать поведение своих детей и не оставлять ключи от транспорта на видном месте.

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