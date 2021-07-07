В Ростовской области не планируют вводить QR-коды для привитых

Система QR-кодов появилась этим летом в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области не рассматривают введение QR-кодов для привитых. Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев на международной выставке «Иннопром-2021», передает ТАСС.

По данным издания, глава региона также добавил, что сейчас на Дону обсуждают предложение о создании «зон свободных от COVID-19». Речь идет об местах, где могут потребовать сертификат о вакцинации.

- Сейчас рассматривается предложение рестораторов о создании так называемых «чистых зон», это их инициатива. С ними ведется работа", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Система QR-кодов появилась этим летом в Москве. Ее ввели из-за увеличения случаев коронавируса. Посещать кафе и рестораны в столице сейчас могут только те, кто уже завершил вакцинацию или недавно переболел новой инфекцией.

Ранее Василий Голубев заявил, что Ростовская область готова провести вакцинацию россиян из ДНР и ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковидный моногоспиталь Ростовской областной больницы расширили до 200 коек (подробности)

«Зоны свободные от COVID-19» в кафе и ресторанах намерены создать власти Ростовской области (подробности)