В Ростовской области не планируют вводить QR-коды для привитых

Система QR-кодов появилась этим летом в Москве
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области не рассматривают введение QR-кодов для привитых. Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев на международной выставке «Иннопром-2021», передает ТАСС.
По данным издания, глава региона также добавил, что сейчас на Дону обсуждают предложение о создании «зон свободных от COVID-19». Речь идет об местах, где могут потребовать сертификат о вакцинации.
- Сейчас рассматривается предложение рестораторов о создании так называемых «чистых зон», это их инициатива. С ними ведется работа", - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Система QR-кодов появилась этим летом в Москве. Ее ввели из-за увеличения случаев коронавируса. Посещать кафе и рестораны в столице сейчас могут только те, кто уже завершил вакцинацию или недавно переболел новой инфекцией.
Ранее Василий Голубев заявил, что Ростовская область готова провести вакцинацию россиян из ДНР и ЛНР.
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