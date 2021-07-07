В селе Чалтырь пожилой водитель «Нивы» сбил 6-летнего велосипедиста

По факту аварии сейчас проводят проверку. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 7 июля, в селе Чалтырь 79-летний водитель «Нивы-21214» сбил 6-летнего велосипедиста. После этого мальчика с травмами увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, перед несчастным случаем ребенок выехал на проезжую часть со двора частного дома. Это произошло на улице Налбандяна. По факту аварии сейчас проводят проверку.

В Госавтоинспекции напоминают: выезжать на дорогу можно только велосипедистам старше 14 лет. Они должны ехать только по правому краю проезжей части.

Сегодня же произошло серьезное ДТП на трассе Боковская - Дубовой. Пострадали две девушки 16 и 18 лет, за рулем авто был 18-летний юноша.

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