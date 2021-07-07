«Единая Россия» выдвинула кандидата на довыборы в Заксобрание Ростовской области

Андрей Богданов оказался лидером предварительного голосования. Фото: сайт партии «Единая Россия»

На дополнительные выборы в Заксобрание Ростовской области в качестве кандидата выдвинули Андрея Богданова. Он представляет Азовский одномандатный избирательный округ № 20. Информация об этом сегодня, 7 июля, поступила от регионального отделения партии «Единая Россия».

- Соответствующее решение приняли на заседании президиума политсовета, - говорится в сообщении.

Андрей Богданов оказался лидером предварительного голосования. Теперь его кандидатуру предложат на рассмотрение Избирательной комиссии региона, там его должны зарегистрировать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Ищенко подвел итоги праймериз «Единой России» в Ростовской области (подробности)

Василий Голубев принял участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму (подробности)