Проект для продления набережной вынесли на всеобщее обсуждение в Ростове

Проект продления набережной выставили на всеобщее обсуждение. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице местные жители обсудят проект для продления городской набережной. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Мы находимся на финальной стадии разработки проектной документации по продлению ул. Береговой до 13-ой линии. Сегодня на официальном сайте Администрации города начались общественные обсуждения планировочной документации, по итогам которых мы утвердим проект планировки и межевания будущей дороги. Обсуждения продлятся до 9 августа, - написал Логвиненко.

Как только проект будет готов, экспертиза проверит готовую документацию на соответствие утверждённому проекту планировки и межевания. После получения положительного заключения начнут выкупать земельные участки для строительства будущей дороги. По словам Алексея Логвиненко, таким образом горожане получат обновленную дорогу, по которой можно будет запустить транспорт и отличную инфраструктуру, которую можно использовать во время прогулок.

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