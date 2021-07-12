Минтруд Ростовской области объяснил, почему в регионе так много бедных жителей

По итогам 2020 года 545,8 тысяч донских жителей имели доход ниже прожиточного минимума. Такие данные публикует Росстат. Таким образом, все эти люди получали ежемесячно менее 11 500 рублей. По сравнению с 2019 годом количество бедных в Ростовской области сократилась на на 16 000 человек. Региональное Министерство труда назвало основной причиной низких доходов дончан неполный рабочий день. 315 000 нуждающихся жителей Ростовской области, то есть более половины, трудоустроены, но работают не весь день и поэтому имеют недостаточный уровень дохода.

1/5 часть жителей региона, являющихся бедными, получают неофициальную зарплату либо совсем не трудоустроены официально. Также растет количество граждан, которые оформили заявление на получение статуса самозанятого. За год было зарегистрировано около 57,5 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. При этом ростовский мэр озвучил средний размер заработной платы в Ростове, которая в 2020 году составила 39,6 тысяч рублей. Роста зарплаты составил 3% за 2020 года.

В таких условиях логичен рост количества выдаваемых потребительских кредитов и микрозаймов. По данным ЦБ РФ, за 2020 год задолженность россиян перед МФО увеличилась на 10% и достигла суммы в 188 миллиардов рублей. За год было получено микрозаймов на общую сумму 417 миллиардов рублей. В Госдуме обсуждается инициатива о снижении максимального процента по займам до 0,5% в день. Принятие такого закона позволит сократить переплату по микрозаймы в два раза то, что в свою очередь поможет нуждающимся гражданам снизить долговую нагрузку. Узнать самые актуальные ставки и быстро найти выгодные займы на карту вы можете на проекте ВсеЗаймыОнлайн.

Ростовские власти обещают сократить количество нуждающихся жителей региона такими способами, как создание новых рабочих мест, привлечение инвесторов для благоприятного развития бизнеса, обеспечение роста заработной платы в бюджетном секторе, развитие программ дополнительного образования для безработных граждан.

18+