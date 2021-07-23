Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июля 2021 года: несколько районов города останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей ФОКИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 23 июля 2021 года: в городе некоторые районы останутся без электричества на несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 23 июля, с 9 до 15 часов будут обесточены ул. Социалистическая 85-97; пер. Семашко 23-25, 30-36; ул. Серафимовича 66-80, 77; ул. Темерницкая 50-54, 63-69; ул. Московская 57.

С 9 до 16 часов свет отключат на ул. Фрунзе 4 и на стадионе «Труд».

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербенский 1-11, 2-14; ул. 1-ая Киргизская 114-124, 85-89; ул. 2-ая Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1-31, 2-36; пер. Клязьминский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39, 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; ул. Белорусская 113-145.

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