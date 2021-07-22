Власти: «В Ростовской области за сутки зарегистрировали 20 умерших с COVID-19»

Лечение в стационарах получают 3134 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, по состоянию на 22 июля, за сутки зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Скончались 10 женщин и 10 мужчин. У всех были хронические заболевания. Всего жертвами пандемии стали уже 5010 жителей региона, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 3134 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 человека, на неинвазивной ИВЛ - 240. За сутки заболели еще 355 человек.

Ранее жителям Дона рассказали, что делать, если пропущен второй день вакцинации от коронавируса. Медики уточнили интервалы вакцинации.

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