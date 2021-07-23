Ситуация нормализовалась: ростовчане приходят в себя после сильного ливня

Последствия непогоды устраняли больше 30 специалистов. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Ростове с затопленных улиц всего откачали более 5 тысяч кубометров воды. К этой минуте ситуация в городе уже нормализовалась. Об этом сегодня, 23 июля, сообщил начальник ЦУКС МЧС по региону Игорь Пивоваров.

- Произошло подтопление низменных участков. Были привлечены силы экстренного реагирования. Всего откачали более 5 тысяч кубов воды. Пострадавших нет. Эвакуация населения не проводилась. В настоящее время осадки прекратились, ситуация нормализовалась, - прокомментировал Игорь Пивоваров.

Ранее в ведомстве рассказали, что последствия непогоды в донской столице устраняли силы РСЧС - 34 человека и 12 единиц техники, от МЧС было задействовано 20 человек и 6 спецмашин.

Стихия разыгралась в Ростове вчера вечером, 22 июля. По словам очевидцев, во время ливня некоторые улицы превратились настоящие реки. Однако вместе с этим пришло и долгожданное похолодание. Комфортную температуру, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни снова сменить летний зной.

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