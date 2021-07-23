369 случаев коронавируса подтвердили в Ростовской области за прошедшие сутки

Лечение в стационарах получают 3166 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 369 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,9. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2549. Об этом сегодня, 23 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 51 городе и районе региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 125. На втором месте находятся Батайск и Зерноградский район, там по 11 заболевших, в Аксайском районе - 10, в Красносулинском и Миллеровском района - по 9.

По 8 положительных тестов на коронавирус выявили в Азове и Сальском районе, в городе Зверево, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Азовском районе - по 7. Меньше всего случаев за сутки - по 1 - подтвердили в Милютинском, Морозовском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

Среди новых заболевших 41,7% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,8% - от 46 до 65 лет, 11,1% - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 13,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 3166 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человека, на неинвазивной ИВЛ – 248.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 23 умерших с COVID-19. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стали 5033 человека.

Ранее власти сообщили, что Ростовская область вошла в топ регионов-лидеров по числу прошедших вакцинацию. В этот же список вошли Краснодарский край, Московская, Тульская, Липецкая и Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Адыгея, Москва, Чеченская Республика.

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