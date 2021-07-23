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Происшествия23 июля 2021 12:15

В Ростовской области умерли еще 23 пациента с коронавирусом

Сейчас на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человека
Ангелина СКИБА
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Сейчас в больницах лечат 3166 пациентов

Сейчас в больницах лечат 3166 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще 23 умерших с COVID-19. Всего жертвами инфекции оказались уже 5033 жителя региона. Об этом сегодня, 23 июля, сообщили власти.

Также, по обновленным данным, к утру пятницы на Дону подтвердили еще 369 случаев коронавируса. Сейчас в больницах лечат 3166 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человека, на неинвазивной ИВЛ - 248.

Ранее из-за большого количества заболевших увеличили количество коек в Ростовской областной больнице. Главный врач медицинского учреждения попросил всех вакцинироваться как можно скорее, чтобы ситуация не ухудшалась.

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Об этом сообщил главврач БСМП Дмитрий Сафонов (подробности)