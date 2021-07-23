В Аксае во время драки около торгового центра пострадал полицейский

Пешеход резко отреагировал на замечание правоохранителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области во время драки около аксайского торгового центра пострадал полицейский. Мужчина получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к медикам. Деталями произошедшего сегодня, 23 июля, поделились в пресс-службе регионального главка МВД.

Как уточнили в ведомстве, ссора разгорелась на парковке около ТЦ. У правоохранителя был выходной. На своем авто он выезжал с площадки и заметил пешехода, который находится прямо по проезжей части.

Полицейский сделал замечание, но его собеседник сразу же разозлился. Он резко отреагировал на услышанное и бросился на внезапного советчика с кулаками. Ударил первым, после этого завязалась драка. Когда градус агрессии снизился, сотрудник МВД почувствовал себя не очень хорошо и обратился к врачам. Они оценили повреждения как «легкий вред здоровью».

- Сейчас все материалы по факту произошедшего направили в следственные органы для процессуального решения, - добавили в пресс-службе областного управления МВД.

Кем был второй участник разборки, неизвестно. Областные СМИ утверждают, что кулаки в ход пустил военный.