Проливные дожди ожидают жителей Ростовской области

Ростовскую область снова ожидают дожди. Фото: ГУ МЧС по РО

В донском регионе до восьми часов вечера сегодняшнего дня местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, порывы которого будут достигать 20-24 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели посоветовали в такую погоду быть особенно внимательными и осторожными. Необходимо как можно меньше бывать на улице, при парковке автомобиля надо следить, чтобы он не стоял вблизи слабо закрепленных конструкций, линий электропередач и сухих деревьев.

- При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01», - говорится в тексте сообщения.

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