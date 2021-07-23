Минздрав: «Порог в 60% привитых в Ростовской области - минимальный предел»

Требуемый уровень привитых могут повысить до 80% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Порог в 60% привитых - минимальный предел. Его планируют повысить до 80%, однако официальных распоряжений на этот счет пока не поступало. Об этом сегодня, 23 июля, на онлайн-брифинге заявил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

- Вирус очень сильно меняется и очень быстро. Для человеческой популяции это достаточно тяжелое испытание. И 60% привитых - не предел, это был минимальный предел. Как вы знаете, уже сейчас обсуждается идея о повышении этой цифры, она должна быть в районе 80%. Однако нам на этот счет официальных установок не поступало, и мы идем к нашей цифре - в 60% от взрослого населения, - пояснил Юрий Кобзев.

Глава областного Минздрава добавил, что при достижении показателя в 60% вопрос об отмене ограничений будут решать только в Роспотребнадзоре и на уровне оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

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