В Ростове расторгли контракт еще с одним перевозчиком Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице мэрия в одностороннем порядке расторгла контракт еще с одним перевозчиком. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Причиной расторжения стало то, что компания отказалась устранять выявленные нарушения.

ООО «Авто-Сити» обслуживало городские маршруты № 60 улица Мечникова – Центральный Рынок – улица Мечникова, № 60а Новое поселение – Центральный Рынок и № 12 Центральный Рынок – ЖК «Акварель».

- Информация о перевозчике будет включена в реестр недобросовестных поставщиков. Наша позиция неизменна: общественный транспорт Ростова должен быть современным, комфортным и безопасным. Если перевозчики отказываются соблюдать правила подписанных ими контрактов, мы будем действовать жестко и безапелляционно, - сообщил директор департамента транспорта Христофор Ермашов.

Пока контракт с новым перевозчиком не заключен, на линию будет выходить временный перевозчик. Нарушения были обнаружены на шести предприятиях. Пять из них уже устранили несоответствия. Среди них: МУП МТК «Ростовпассажиртранс», АО «АТП №5», ООО «ТрансЭкспорт», ООО «Янтарь-1» и ООО «ЮТК Крым».

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